ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года

В нашей стране продажи новых автомобилей японских марок в январе – сентябре 2021 года составили 177,6 тысяч экземпляров, что на 2,8% меньше, чем за тот же период 2020 года, согласно данным АЕБ. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это соответствует доле в 15,2%.

Лидерство в «японском сегменте» рынка удерживает кроссовер Toyota RAV4, продажи которого выросли на 4,4% и достигли 27 204 единиц. Следом идет бизнес-седан Toyota Camry, тираж которого составил 23 127 экземпляров (+15,9%). На третьем месте с большим отрывом находится Nissan Qashqai с результатом 13 886 проданных автомобилей (-14,7%).

Следующие два места также занимают модели с отрицательной рыночной динамикой: Mazda CX-5 (13 682 шт.; -0,9%) и Nissan X-Trail (12 816 шт.; -9,4%).

Кроме того, в ТОП-10 по итогам 9 месяцев вошли: Mitsubishi Outlander (11 429 шт.; +0,5%), Toyota LC Prado (10 105 шт.; +28,2%), Lexus RX (7 926 шт.; +11,3%), Nissan Terrano (7 244 шт.; -9,1%) и Suzuki Vitara (4 702 шт.; +23,5%).

А сколько эти автомобили стоят через 3 года после покупки? Как в целом сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у японских автомобилей? Об этом эксперты агентства «АВТОСТАТ» подробно рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Toyota