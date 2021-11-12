ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года

На российском рынке модели европейских автомобильных брендов составляют самый большой сегмент. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АЕБ, в январе-сентябре 2021 года на их долю пришлось около 30% от всех проданных новых легковых автомобилей в стране. В количественном выражении это соответствует 346,5 тыс. экземплярам, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Самой покупаемой моделью среди европейских автомобилей у россиян остается Volkswagen Polo, объем продаж которого несколько снизился на 5% до 39,7 тыс. автомобилей. На втором месте по популярности идет компактный лифтбек Skoda Rapid, продажи которого за 9 месяцев 2021 года выросли на 40% и составили 33,9 тыс. экземпляров. В тройку лидеров входит также французский кроссовер Renault Duster (29,8 тыс. шт.; +40%).

Далее в модельном рейтинге следуют Volkswagen Tiguan (25,9 тыс. шт.; +9%) и два представителя французской марки Renault - Renault Logan (22,5 тыс. шт.; +4%) и Renault Sandero (17,5 тыс. шт.; -5%). На седьмой позиции рейтинговой таблицы - новинка 2020 года кроссовер Skoda Karoq (15,3 тыс. шт.; +56%). В ТОП-10 рынка европейских автомобилей также попали Renault Kaptur (14,2 тыс. шт.; -0,2%), Renault Arkana (13,7 тыс. шт.; +17%) и Skoda Kodiaq (13,4 тыс. шт.; +7%).

Какие европейские новинки можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen