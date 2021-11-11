В сентябре россияне потратили на покупку автомобилей более 260 млрд рублей

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам сентября 2021 года. В первый осенний месяц россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 260 млрд 653,7 млн рублей. При этом впервые с начала года расходы на покупку автомобилей китайского автопрома превысили траты на приобретение машин отечественных марок.

Почти 70% финансовой емкости российского рынка в сентябре пришлось на массовый сегмент, что соответствует 180 млрд 755,3 млн рублей. Оставшиеся 30% было потрачено на покупку автомобилей премиум-сегмента (79 млрд 898,4 млн рублей).

Традиционно жители нашей страны покупают больше всего автомобилей европейских марок. Соответственно, и денег на них тратится больше, чем на остальные. К примеру, в сентябре их доля составила 38,3% от всей финансовой емкости рынка или 99 млрд 767,2 млн рублей.

Более четверти (25,6%) всех денег «ушла» на новые легковые машины японских брендов (66 млрд 625,4 млн рублей), а пятая часть (20,3%) – на покупку «корейцев» (52 млрд 890,6 млн рублей). Почти сопоставимые друг с другом показатели финансовой емкости имеют китайские и российские марки (20 млрд 138,2 млн и 17 млрд 302,9 млн рублей соответственно), которые в сентябре составили 7,7% и 6,6% соответственно. При этом в сентябре впервые с начала года россияне потратили на покупку автомобилей китайского автопрома больше средств, чем на приобретение машин отечественных марок.

А меньше всего денег было потрачено на покупку автомобилей американских брендов – всего 3 млрд 929,3 млн рублей, т.е. 1,5% от всей емкости. Это связано с тем, что «американцы» имеют наименьшую долю на нашем авторынке.

Чаще всего россияне в сентябре приобретали кроссоверы и внедорожники, поэтому в структуре финансовой емкости рынка сегмент SUV тоже имеет доминирующее положение. Так, в первый месяц осени на покупку новых кроссоверов и внедорожников было потрачено в общей сложности 176 млрд 370,1 млн рублей, что эквивалентно 68% от всей финансовой емкости авторынка.

15% всех денег было затрачено в сентябре на автомобили сегмента В (38 млрд 476 млн рублей), который занимает второе место на российском рынке как по объемам, так и по емкости. Таким образом, на оставшиеся сегменты рынка суммарно приходится лишь 17%. И здесь только сегмент D смог преодолеть 5%-ный барьер в долевом выражении (6,8%) и 10-миллиардный – в денежном (17 млрд 742,9 млн рублей). У остальных сегментов эти показатели находятся ниже указанных значений.

«При оценке финансовой емкости рынка огромную роль играет показатель средневзвешенной цены автомобиля: при одних и тех же объемах продаж финансовая емкость будет больше у категории машин с более высокой средневзвешенной ценой. Так, на примере премиум-сегмента мы видим, что в штучных продажах его доля составляет 10%, а в денежном выражении – 30%. Все дело в средневзвешенной цене, которая у премиальных автомобилей в среднем в 3,5 раза выше, чем у машин массового сегмента», – отметил Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ».

«Лидеры продаж отечественного авторитейла в сегменте новых автомобилей давно не меняются: по итогам трех кварталов текущего года автомобили B-класса и SUV составляют основную долю продаж на рынке. Что касается предпочтений по маркам, все более очевидным в последние месяцы становится растущая популярность китайских марок, активно расширяющих модельный ряд и присутствие на рынке. Китайские машины выигрывают по всем пунктам, которые в первую очередь интересует автолюбителей. Автоконцерны из поднебесной предложили россиянам интересные по дизайну автомобили хорошего качества и по доступной цене - недорогой аналог привычных европейских автобрендов с эффективным расходом топлива, доступным обслуживанием и длительной гарантией. Проблем с заказом автозапчастей по большей части не возникает, все необходимые комплектующие обычно есть в наличии, а цены на них приемлемы. Привлекают в китайских брендах и выгодные кредитные программы, в том числе в рамках субсидирования ставки автопроизводителями», – прокомментировал Денис Мавланов, эксперт маркетплейса по покупке и продаже автомобилей Банкавто.

* Финансовая емкость рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.