Hyundai начнет выпуск новых моделей на бывшем заводе GM в 2023 году

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в октябре приняла решение начать реконструкцию бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге с тем, чтобы к 2023 году начать выпуск новых моделей. Об этом сообщил директор по внешним связям «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Виктор Васильев, добавив, что это будет широкая линейка автомобилей. В рамках проекта будет создано около 1 тыс. рабочих мест, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, в ноябре 2020 года компания Hyundai закрыла сделку по приобретению завода General Motors в Санкт-Петербурге. При этом финансовые подробности сделки и планы компании на новую площадку в России не раскрывались. Производственная мощность предприятия в Шушарах составляет 60 тыс. автомобилей в год, инвестиции GM в его строительство составили 300 млн долларов.

Между тем, в настоящее время компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» использует свою новую площадку в Шушарах для подготовки компонентов к отправке в Казахстан. Так, в мае 2021 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» достигли договоренности о поставках на завод в Казахстане автокомпонентов для мелкоузловой сборки автомобилей Hyundai Accent (в России модель называется Solaris). Договор затрагивает поставку компонентов, выпускающихся непосредственно на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге (крупные кузовные панели, сваренные навесные детали кузова), а также российских и импортных компонентов (из Европы, Кореи, Китая и Индии) от поставщиков автозавода.

Добавим также, что в настоящее время компания Hyundai производит свои бестселлеры Creta и Solaris на собственном заводе в Санкт-Петербурге, остальные модели Hyundai выпускаются по контрактной сборке на калининградском предприятии «Автотор».

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