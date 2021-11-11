АВТОВАЗ сменил импортера в Армении

Новым импортером АВТОВАЗа в Армении стала компания «Мегна». Она основана в 2004 году и с самого начала была официальным представителем марки Renault в этой стране, так что переход LADA к новому импортеру выглядит логичным, пишет издание «Авторевю». Под патронажем компании «Мегна» уже открыт первый дилерский центр, который предоставляет полный спектр услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей LADA. Он расположен в Ереване и имеет общую площадь 1080 кв.м, а шоурум рассчитан на семь автомобилей.

Прежний армянский импортер, компания «Глобал Моторс», работал с АВТОВАЗом с 2007 года, но теперь он будет заниматься только обслуживанием и послепродажным сопровождением уже реализованных автомобилей LADA. В настоящее время на рынке Армении представлены все модели LADA, хотя обновленный Largus сюда еще не добрался. Объем продаж в этой стране скромный: по данным АВТОВАЗа, в прошлом году в Армении продано 108 автомобилей LADA, а в первой половине 2021-го – 154 машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ назначил компанию «Орион Дистрибьюшн» дистрибьютором автомобилей LADA в Казахстане. Как отмечается, АВТОВАЗ намерен активно развивать свое присутствие на рынке Казахстана, который является одним из ключевых экспортных направлений для российского автопроизводителя – в ближайшие годы дилерская сеть LADA в этой республике продолжит расширяться. Между тем, в июле на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае началось производство всего модельного ряда LADA. Напомним, с 2003 года сборка автомобилей LADA в Казахстане осуществлялась на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске, однако в ноябре прошлого года он остановил конвейер из-за вменяемого ему властями нарушения обязательств по «промсборке».

Кроме того, в сентябре АВТОВАЗ совместно с компанией Roodell начал серийную сборку автомобилей LADA на новом заводе Джизак-ADM. На сегодняшний день здесь выпускаются автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и LADA Largus/Largus Cross. Как отмечается, местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, а также расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

А в каких российских городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ