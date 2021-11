Илон Маск продал часть своих акций Tesla

Предприниматель Илон Маск реализовал более 2,5 млн опционов на акции принадлежащей ему компании Tesla, а затем продал их спустя несколько дней после проведения опроса в Twitter.

Как сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на документ регулятора, глава Tesla реализовал опционы по цене 6,24 доллара. Предприниматель продал ценные бумаги впервые с 2016 года – тогда он в последний раз продал свои акции, чтобы оплатить подоходный налог в размере 590 млн долларов.

Стоит отметить, что Маск в субботу предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали возможную продажу ценных бумаг. После этого предприниматель подтвердил: «Я был готов принять любой результат».

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце октября 2021-го капитализация американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила отметку в 1 трлн долларов. Росту стоимости акций способствовало сообщение о том, что международный сервис проката автомобилей Hertz Global Holdings Inc. заказал 100 тыс. электромобилей Tesla. Таким образом, с начала текущего года капитализация компании выросла на 45%, достигнув отметки в 1,01 трлн долларов. В резульате Tesla присоединилась к узкому кругу компаний с рыночной стоимостью выше 1 трлн долларов, в который входят Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. Ранее Facebook также была в этой группе, но в настоящее время ее капитализация составляет менее 1 трлн долларов.

Глава Tesla Илон Маск выразил некоторое удивление по поводу того, что новость о заказе Hertz дала столь существенный толчок росту акций Tesla, отметив, что у компании «есть проблемы с наращиванием производства, но не со спросом».

Между тем, доходы компании Tesla в третьем квартале выросли на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили рекордные 13,75 млрд долларов. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2020 году, следует из финансовой отчетности компании. Наибольший объем продаж из четырех моделей Tesla в настоящее время компании приносят компактный внедорожник Model Y и четырехместный седан Model 3. За три месяца Tesla выпустила почти 229 тыс. таких электромобилей.

В третьем квартале 2021 года Tesla поставила 241,3 тыс. машин – это на 72% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года мировые поставки Tesla составили около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499550 штук. Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тыс. электромобилей по всему миру.

Добавим также, что ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск заявил, что премьера готового к выпуску автомобиля состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года.

В том же 2023 году Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

Фото: Tesla