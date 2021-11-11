Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

Компания Subaru представила свой первый полностью электрический кроссовер Solterra, разработанный совместно с корпорацией Toyota. Автомобиль является близнецом представленного ранее в этом году кроссовера Toyota bZ4X. Они построены на одной платформе, которую автопроизводители разрабатывали последние несколько лет, сообщает агентство «ТАСС».

Электрический кроссовер Solterra оснащен новой системой полного привода, реализованной за счет работы отдельных моторов на каждой оси. На одной зарядке такой автомобиль способен проехать около 460 км. У Toyota bZ4X в переднеприводном варианте этот показатель составит до 530 км.

Мировые продажи Solterra должны начаться в середине 2022 года, цены на новинку пока не объявлены. Позднее в ноябре кроссовер будет представлен на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе.