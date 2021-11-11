Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

Компания Subaru представила свой первый полностью электрический кроссовер Solterra, разработанный совместно с корпорацией Toyota. Автомобиль является близнецом представленного ранее в этом году кроссовера Toyota bZ4X. Они построены на одной платформе, которую автопроизводители разрабатывали последние несколько лет, сообщает агентство «ТАСС».
Электрический кроссовер Solterra оснащен новой системой полного привода, реализованной за счет работы отдельных моторов на каждой оси. На одной зарядке такой автомобиль способен проехать около 460 км. У Toyota bZ4X в переднеприводном варианте этот показатель составит до 530 км.
Мировые продажи Solterra должны начаться в середине 2022 года, цены на новинку пока не объявлены. Позднее в ноябре кроссовер будет представлен на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Subaru сертифицировала в России обновленный кроссовер Subaru Forester, который ожидается в продаже до конца 2021 года. После рестайлинга Forester получил новое «лицо»: косметические изменения коснулись светодиодной фронтальной оптики и радиаторной решетки, на которой появился новый узор с U-образными элементами. Также автомобиль обзавелся новыми колесными дисками. Технические изменения точечные – в версии для Японии был расширен функционал комплекса EyeSight и перенастроена подвеска. Кроме того, стало больше возможностей персонализации. А вот салон, моторную гамму, систему полного привода и трансмиссию апгрейд не коснулся. В нашей стране у модели сохранятся оппозитные двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 185 л.с. соответственно, которые работают в связке с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом.
Стоит отметить, что среднеразмерный кроссовер Forester является самой популярной моделью Subaru в нашей стране. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 5173 автомобиля всех моделей – на 8% больше, чем годом ранее. Добавим также, что в июле российским покупателям стал доступен для покупки универсал повышенной проходимости Subaru Outback шестого поколения.
А какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца года? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: Subaru