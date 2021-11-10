Lamborghini снимет с производства суперкар Aventador до конца 2021 года | АВТОСТАТ

Lamborghini снимет с производства суперкар Aventador до конца 2021 года

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Lamborghini снимет с производства суперкар Aventador до конца 2021 года

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Компания Lamborghini завершает производство всех модификаций Aventador. Итальянский автопроизводитель распродал весь тираж «прощальной» версии суперкара LP 780-4 Ultimae и остановил прием заказов на свою самую популярную модель. Инженеры завода в Сант-Агата-Болоньезе до конца года соберут последние Aventador в нескольких исполнениях, после чего марка полностью сосредоточится на возрожденной модели Countach, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Lamborghini Aventador дебютировал в 2011 году – культовый суперкар пришел на смену модели Murcielago. За десять лет производства итальянский производитель распродал более 10 тысяч «Авентадоров» в кузовах купе и родстер, что сделало суперкар самой успешной моделью в истории марки. В движение полноприводный Aventador приводит 6,5-литровый V12, который в зависимости от модификации выдает от 700 до 780 л.с. Вместе с ним работает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и система полного привода.

«Прощальную» версию суперкара компания Lamborghini представила в начале июля. Aventador в исполнении LP 780-4 Ultimae оборудовали 780-сильным «атмосферником», углеродо-керамическими тормозами, а также активным антикрылом. Тираж специального издания – 600 экземпляров.

А вот о моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Lamborghini

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствопотерилюксовые автомобилиlamborghinilamborghini aventador

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