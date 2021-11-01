АВТОВАЗ получит 40% поставщика автокомпонентов «ОАТ»

Ходатайство о приобретении 40% холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ) поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от АВТОВАЗа, следует из данных ведомства. За счет этой сделки КАМАЗ может закрыть долг «ОАТ» перед АВТОВАЗом в 10 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».

Советы директоров АВТОВАЗа и КАМАЗа одобрили изменение акционерного капитала АО «ОАТ» с созданием совместного партнерства для развития компетенций «ОАТ» в области производства автокомпонентов, сообщил представитель КАМАЗа. По его словам, сделку планируется завершить к концу 2021 года после получения регуляторных разрешений. В итоге АВТОВАЗ получит 40% группы «ОАТ», 45% останется у КАМАЗа, а оставшиеся 15% – у дочернего предприятия КАМАЗа «Спецавтокам», занимающегося производством надстроек для шасси. Сейчас 49% «ОАТ» принадлежит КАМАЗу напрямую, еще 51% – у «Спецавтокама».

«В настоящее время согласован план трансформации группы ОАТ, который позволит компаниям группы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать в свое операционное и инженерное развитие на территории России», – рассказал представитель КАМАЗа.

Группа «ОАТ» была основана в 2008 году по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения поставщиков компонентов основных российских автопроизводителей. Сейчас в «ОАТ» входит 10 предприятий, выпускающих автокомпоненты, в пяти регионах страны. Это ДААЗ, ДЗПМ и «Автосвет» в Димитровграде Ульяновской области, «Росавтопласт», «Мотор-супер», «ВАЗинтерсервис» и ЭВР в Тольятти Самарской области, «СААЗ комплект» в Рязанской области, ОСВАР во Владимирской области, СМЗ и транспортная компания «ОАТ карго» в Пензенской области. По данным сайта группы, более 90% ее продукции поставляется для автомобилей LADA.

Группа «ОАТ» – важный поставщик АВТОВАЗа и участие автоконцерна в капитале компании позволит ему лучше контролировать отгрузки компонентов, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Он не связывает ситуацию с текущим глобальным дефицитом микроэлектронных компонентов, которая привела к снижению производства многих автопроизводителей. Скорее всего, схема с ликвидацией долга через вхождение АВТОВАЗа в капитал «ОАТ» была избрана по соглашению сторон как оптимальная с учетом необходимости урегулировать коммерческие взаимоотношения сторон, полагает аналитик.

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