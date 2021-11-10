Минпромторг предложил повысить утильсбор на импортные электромобили

Повышающие коэффициенты для расчета утильсбора на ввозимые в Россию новые легковые электромобили могут быть проиндексированы с начала 2022 года почти в 9 раз, на подержанные электромобили старше трех лет – почти в 4 раза. Это следует из подготовленного Минпромторгом РФ проекта постановления правительства, сообщает агентство «Интерфакс».

Предполагается, что повышающий коэффициент для расчета сбора на импорт юрлицами новых легковых электромобилей увеличится с нынешнего 1,63 до 14,4; машин старше трех лет – с 6,1 до 24,1. Таким образом, с учетом базовой ставки в 20 тыс. рублей утильсбор с одного нового легкового электромобиля планируется увеличить с 32,6 тыс. рублей до 288 тыс. рублей; с подержанного автомобиля – со 122 тыс. рублей до 482 тыс. рублей.

В пояснительной записке Минпромторг отмечает, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на машины российского производства, так как это увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса. Так, с 2022 года электромобили планируется включить в госпрограммы льготного лизинга и автокредитования. При этом на данный момент в России электромобили серийно не производятся.

Как сообщалось ранее, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в конце октября обсуждалось продление беспошлинного ввоза электромобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продлить его предлагала Белоруссия, однако Россия эту инициативу не поддержала, поскольку, как заявили в Минпромторге, продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России. По данным источников, согласованной позиции по вопросу в ЕЭК не выработано, и тема еще будет обсуждаться.

По итогам десяти месяцев 2021 года в России продано 845 автомобилей с электрическим приводом, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем за весь прошлый год, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на сегодняшний день на российском рынке официально представлено 16 моделей легковых автомобилей и LCV на электротяге, а на 2022 год, судя по заявлениям автопроизводителей, эта линейка увеличится еще как минимум на 10 моделей (об этом - здесь).

Как отмечает директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников, на сегодняшний день в России электромобили ориентированы на узкую аудиторию состоятельных клиентов, для которых электромобиль – не единственное транспортное средство во владении. Сейчас электромобили в России официально представлены только в премиальном сегменте. Это достаточно дорогие транспортные средства, и позволить себе их приобрести могут немногие.

«В ближайшие годы на создание более совершенных электромобилей будут направлены усилия всех мировых автопроизводителей. Очевидно, что электромобили будут постепенно появляться и в модельных линейках брендов в России. Пока эти модели не рассчитаны на массовый спрос и скорее являются имиджевыми, демонстрируя передовые разработки автомобильных концернов. Тем не менее, рынок ждет более доступных моделей в «классических» форм-факторах – например, седанов, – и это подтолкнет спрос. Значительный вклад в продажи электромобилей могут внести закупки государственными службами», – считает эксперт.

Подробная информация о марках и моделях электромобилей, представленных на рынке России, а также перспективы развития сегмента и текущее состояние парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».