Кросс-хэтчбек Geely GS вновь покинул российский рынок

Кросс-хэтчбек Geely GS вновь исчез из модельного ряда китайской марки в нашей стране. Продажи самой доступной модели Geely остановились по причине нехватки некоторых компонентов, хотя на сайте Geely она еще присутствует, пишет портал Drom.ru.

Напомним, кросс-хэтчбек Geely GS, который на других рынках представлен под названием Emgrand GS, стартовал в России в сентябре 2019 года, и первое время в нашу страну поставлялись автомобили китайской сборки. Весной нынешнего года продажи GS ненадолго прекратились, после чего модель вернулась: в Россию привезли партию автомобилей «с другого рынка», собранную на белорусском предприятии «БелДжи».

Как сообщили в российском представительстве Geely, на сегодняшний день партия раскуплена, а всего с начала года в России был реализован 191 экземпляр GS, согласно данным АЕБ. Новых поставок этих хэтчбеков в Geely не планируют из-за нехватки комплектующих, которые стараются направлять на досборку наиболее популярных моделей. Таким образом, Geely GS в нынешнем поколении может не вернуться на российский рынок: его Одобрение типа транспортного средства действует до июня 2022 года, а дефицит вряд ли будет устранен до этого срока.

Переднеприводный кросс-хэтчбек Geely GS был доступен в России с безальтернативным 1,8-литровым «атмосферником», развивающий 133 л.с. и 170 Нм крутящего момента. Пару ему составлял только «робот» с двумя сцеплениями, хотя ранее была доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач. Стоимость Geely GS стартовала с 1 млн 319 тыс. 990 рублей, что на 67 тыс. 090 рублей меньше начальной цены Coolray, занявшего место наиболее доступной модели Geely.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года в России ожидается новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне минувшей весной. Кроме того, компания рассматривает возможность вывода на российский рынок электромобилей Geometry C, однако решение по этому поводу может быть принято не ранее следующего года.

Российские дилеры Geely в октябре реализовали 3002 автомобиля, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 19653 машины китайской марки (+67%).

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Geely