Опубликованы официальные фотографии обновленной Hyundai Creta

В интернете появились первые официальные фотографии обновленного кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Премьера автомобиля, который выполнят в стиле «старшей» модели Tucson, состоится уже завтра, 11 ноября, в Индонезии, сообщает портал Autonews.ru.
С новым Hyundai Tuscon рестайлинговую Hyundai Creta будет роднить характерный дизайн радиаторной решетки со сложным узором с интегрированными в нее светодиодными элементами дневных ходовых огней. Кроме того, от предшественника обновленный кроссовер можно будет отличить благодаря модернизированному бамперу и слегка измененному капоту. При этом автомобиль сохранит двухуровневую фронтальную оптику. Внутри рестайлингового Hyundai Creta появился увеличенный сенсорный экран мультимедийного комплекса, а также полностью цифровая приборная панель с измененной графикой.
Таким образом, компания Hyundai изменит внешность кроссовера Creta второго поколения всего через 2,5 года с момента его дебюта. Предположительно, такое решение руководства Hyundai обусловлено спорным дизайном автомобиля, который подвергли критике.
Стоит отметить, что в России Hyundai Creta второго поколения был представлен только в июне этого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.
Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.
Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).
Новая Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 239 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.
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Фото: Hyundai