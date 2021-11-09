Volkswagen представил новый электрический купе-кроссовер ID.5

Компания Volkswagen представила новый электрический купе-кроссовер ID.5, который станет первой электрической моделью в новом для марки сегменте рынка и займет ключевое место в семействе ID. Новый ID.5 и спортивный ID.5 GTX с полным приводом выйдут на рынок в 2022 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как и все модели ID., первый электрический купе-кроссовер от Volkswagen длиной 4599 мм (ID.5 GTX – 4582 мм) построен на модульной платформе MEB. Для модели доступно три электродвигателя. ID.5 будет приводиться в движение электродвигателем на задней оси. А ID.5 GTX с системой полного привода – двумя электромоторами, установленными на передней и задней осях.

Все версии ID.5 оснащены тяговой аккумуляторной батареей большой емкости. Низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,26 (или 0,27 у модели ID.5 GTX) повышает экономичность и запас хода. Такого показателя удалось достичь, в том числе, благодаря спойлеру, встроенному в дверь багажного отделения аэродинамичной формы. Заслонки воздухозаборников с электроприводом в передней части кузова открываются только при необходимости, обеспечивая оптимальное прохождение набегающего воздушного потока.

Что касается экстерьера, фирменные светодиодные фары и фонари, а также световые полосы спереди (опция) и сзади позволяют безошибочно определить принадлежность ID.5 к семейству моделей ID. От ID.4 электрический купе-кроссовер отличают оригинальный бампер, окрашенные дверные панели и новая линия крыши. Более динамичный облик ID.5 GTX придают крупный воздухозаборник и матричные светодиодные фары IQ.Light с интеллектуальным дальним светом и трехмерные светодиодные задние фонари, входящие в стандартное оснащение.

Несмотря на купеобразную форму кузова, на заднем ряду ID.5 всего на 12 мм меньше свободного пространства в области головы, чем в Volkswagen ID.4. Длинная колесная база (2766 мм) позволила создать салон, который по простору сопоставим с интерьерами кроссоверов более высокого класса. Объем багажного отделения составляет 549 литров.

Ультрасовременная цифровая приборная панель предлагает новую концепцию управления. На дисплей приборной панели и экран мультимедийной системы высокого разрешения информация выводится в визуально привлекательной форме. Инновационный проекционный дисплей с технологией дополненной реальности (опция) в поле зрения водителя отображает дополнительные данные. Новое программное обеспечение ID. версии 3.0 получило ряд улучшений, включая функцию естественного голосового управления («Hallo ID.»). Теперь там есть возможности самообучения и онлайн-доступ к информации в облаке. Сервисы We Connect предоставляют водителю актуальную информацию о дорожном движении, обновления карт навигации, сведения о зарядных станциях, Интернет-радио и многое другое.

Коммуникационная система Car2X за долю секунды может интерпретировать данные от совместимых автомобилей Volkswagen и сигналы объектов инфраструктуры, находящихся в радиусе до 800 метров, и предупредить водителя об опасных зонах, дорожных происшествиях и транспортных заторах. Освещение ID.Light в кокпите помогает водителю визуальными предупреждениями.

Новая версия 3.0 программного обеспечения позволяет устанавливать обновления и активировать дополнительные функции по беспроводной связи. Инновационные ассистирующие системы, такие как Travel Assist, и роевый интеллект, делают вождение более комфортным и прогнозируемым. Новый опциональный парковочный ассистент Plus с функцией памяти по запросу берет на себя процесс парковки.

Новый ID.5 и спортивный ID.5 GTX с системой полного привода на базе двух электромоторов изготавливаются на заводе Volkswagen в Цвиккау и не производят выбросы углерода в ходе эксплуатации. С моделями ID.5 и ID.5 GTX компания Volkswagen входит в абсолютно новый сегмент рынка и в рамках своей стратегии Accelerate расширяет программу электрификации на все классы автомобилей. Ожидается, что к 2030 году не менее 70% всех продаж Volkswagen в Европе будут приходиться на электромобили – их количество превысит один миллион. В Северной Америке и Китае на электрокары будет приходиться не менее 50% всех продаж. Для достижения этих целей Volkswagen каждый год выводит на рынок по меньшей мере один новый автомобиль.

Фото: Volkswagen