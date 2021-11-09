Техосмотр пока не отменили, через месяц депутаты рассмотрят поправки

Сегодня, 9 ноября, в первом чтении на пленарном заседании депутатами ГосДумы был поддержан законопроект №1249892-7 об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Любопытно, что указанный документ одобрен представителями сразу нескольких фракций - ЛДПР и КПРФ, «Справедливой России» и «Единой России». Это тот редкий случай, когда многие депутаты оказались единодушны в отмене устаревших «поборов» с населения.

В Пояснительной записке к документу говорится, что в Правилах дорожного движения и без того утверждено, что водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние. И это требование не связано с фактом прохождения технического осмотра. «Владельцы транспортных средств вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию», - говорится в законопроекте. К тому же вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями (но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших технический осмотр), в дорожно-транспортных происшествиях составляет 1,1% и 0,7 % соответственно. По автобусам и грузовым автомобилям аварийная статистика выглядит несколько иначе: автобусы - 5,6%, грузовики – 2,07%.

Итак, первое чтение и принятие состоялось. Что будет дальше? По процедуре принятия подобных документов - дается месяц на внесение поправок. Пока документ нельзя считать принятым, и 8 декабря депутаты вернутся к его рассмотрению.

На данный момент предложено техосмотр оставить для автомобилей, используемых как такси и для других перевозок людей и грузов, для автомобилей, которые находятся на балансе у юрлиц. А также - в случае внесения изменений в конструкцию автомобиля. Последнее требование посчитали важным включить, чтобы законопроект соответствовал положениям Договора о Евразийском экономическом союзе. Диагностическую карту, как и обсуждалось раньше, предлагается получать новую – «в случае постановки транспортного средства на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления»…

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».