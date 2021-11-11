Эксперты рассказали, стоит ли переплачивать за очередь на покупку автомобиля

В условиях острого дефицита на авторынке покупатели стали продавать очереди на заказанные ими машины. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько может быть оправдана переплата за очередь, учитывая постоянный рост цен.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, из-за большой вероятности подорожания автомобиля за период ожидания по предзаказу в России возобновился тренд на продажу очередей на покупку автомобиля. За представителей массового сегмента, россияне, сделавшие предзаказ на авто, просят 20-30 тыс. рублей, за внедорожники или премиальные автомобили – от 100 тыс. рублей. Это говорит о том, что в ближайшее время проблема дефицита новых машин в автосалонах решена не будет, а постоянный рост цен на них увеличит долю «перекупов» на авторынке России.

«Даже учитывая постоянный рост цен, переплата «за очередь», на наш взгляд, совершенно не оправдана. Если у покупателя есть запрос на определенный автомобиль, у «КЛЮЧАВТО», например, есть возможность предложить варианты не только со склада дилерского центра, куда обратился клиент, но и с других наших складов. Если автомобиль находится в другом городе, мы доставим его клиенту. Кроме того, иногда клиенты отказываются от своих заказов. В «КЛЮЧАВТО» формируются листы ожидания. Как только «дефицитные» автомобили освобождаются, мы предлагаем их клиентам из списка. Поэтому прежде чем «покупать очередь», лучше сначала ознакомиться с тем предложением, которое есть на рынке», – советует директор по развитию ГК «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова.

О том, стоит ли покупать автомобиль по «накрученной» цене – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».