Эксперты рассказали, стоит ли покупать автомобиль по «накрученной» цене

В условиях острого дефицита на авторынке дилеры стали активно продавать машины с установленными по умолчанию дополнительными опциями и зачастую только с кредитными и страховыми продуктами. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, стоит ли покупать машину из имеющегося ассортимента с навязанными «допами» по завышенным ценам или лучше ждать, когда дефицит пройдет и можно будет приобрести автомобиль в желаемой комплектации и без накруток.

По словам генерального директора ГК АВТОDOM Андрея Ольховского, сегодня 99% автомобилей реализуются с дополнительными опциями. Клиент практически не может отказаться от них, так как «допы» уже установлены на автомобиль. Ранее с дополнительными опциями продавалось порядка 20-30% машин в зависимости от бренда и его дефицитности.

«Причины дилерских «накруток» банально просты. В течение долгого времени дилеры недозарабатывали. В итоге, когда грянула пандемия и сформировался жесткий дефицит новых автомобилей, рынок вспомнил, что такое очереди. Автомобилей на всех желающих не хватает, поэтому в этой ситуации дилеры стали «разгонять» цену, стремясь заработать на том небольшом объеме машин, которые им поставляют производители. Кто-то просто продает автомобиль по завышенной цене, а кто-то – доустанавливает «допы», продает в кредит или со страховкой. Такая «наценка» может составлять от 10 до 20% от стоимости автомобиля, в зависимости от бренда и уровня модели. Например, Toyota Camry, которая стоит 2,6 млн рублей, некоторые дилеры отдают за 3,1 млн. Приобрести же автомобиль по рекомендованной заводом цене, без дилерских «накруток», сейчас, думаю, просто невозможно», – констатирует директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ») Сергей Новосельский.

Как говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, наилучшей рекомендацией в случае навязывания «допов» будет внимательно изучать условия оформления сделки, которые указаны в договоре и только после этого оплачивать покупку. Также при планировании покупки стоит провести мониторинг дилерских центров и выбрать проверенных игроков, с хорошей репутацией, которые не будут рисковать ей ради такой незначительной выгоды.

«В текущей ситуации клиенты сами понимают, что затягивать с покупкой нового автомобиля не стоит, так как он в любое время может вырасти в цене, именно поэтому все стараются оформить покупку в кратчайшие сроки. Конечно, покупатели могут приобрести автомобиль по рекомендованной производителем цене, однако в таком случае существуют некоторые риски: в комплектацию могут внести изменения, если импортер расширит недоступные к заказу опции из-за проблем с поставками микрочипов, также вероятно изменение в сроках поставок заказанных клиентами автомобилей – сейчас сроки абсолютно не регламентированы. Стоит отметить, что за время ожидания импортер может повысить прайсы, тогда заказанный автомобиль придет по обновленной цене. Дилеры предостерегают клиентов о возможных рисках. Если покупателя такое положение дел не устраивает, ему предлагают выбрать автомобиль из наличия или ближайшей поставки», – рассказал операционный директор АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев.

По мнению Андрея Ольховского, слово «скидки» в авторитейле надо забыть на ближайший год и выбрать для себя правильную модель поведения в данной ситуации. Если нужен автомобиль – надо покупать сейчас. Если есть возможность подождать или потребности в замене текущего автомобиля нет – то надо подождать.

«Скорее всего, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров. Но тут надо понимать, что проблема с полупроводниками и другими комплектующими просуществует достаточно долго – я думаю, до конца 2022 года, если ситуация по коронавирусным ограничениям будет смягчаться. А если нет, то мы будем наблюдать дефицит автомобилей гораздо дольше», – резюмирует эксперт.

О том, стоит ли переплачивать за очередь на покупку автомобиля в условиях роста цен – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».