Доля продаж автомобилей с АТ в 2021 году достигла 66%, установив новый рекорд

Доля продаж автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)* в нашей стране побила очередной рекорд, выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Так, по итогам 9 месяцев 2021 года было реализовано 771 тыс. таких машин, что составляет 66% от общего объема рынка новых легковых автомобилей в РФ.

Как отмечают эксперты агентства, год назад (в январе – сентябре 2020-го) рыночная доля автомобилей с АТ была равна 62,5%. Таким образом, с тех пор она увеличилась на 3,5 процентных пункта.

Напомним, что в последние 5 лет данный показатель стабильно превышает 50%, а с начала 2020 года он преодолел отметку и в 60%. При этом ранее максимальный результат был отмечен в 1 квартале нынешнего года – 64,5%.

Узнать, какие расходы предстоят будущему владельцу автомобиля с АТ (и не только) – при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: Renault