Skoda показала новый субкомпактный седан Slavia

Что касается задней части седана Slavia, линия крыши плавно ниспадает к задней части, перетекая в крышку багажника. Дополняют внешний вид модели надпись Skoda и хромированная полоса, а расположенные по бокам бампера отражатели подчеркивают ширину автомобиля. Фонари имеют характерную для Skoda C-образную форму и разделяются на две части, одна из которых заходит на крышку багажника.

Субкомпактный седан Slavia получил низкую переднюю часть с шестиугольной решеткой радиатора Skoda, продолжающуюся до узких, четко очерченных фар с L-образной линией светодиодных дневных ходовых огней. Стоит также отметить силуэт в духе купе и длинную колесную базу, а также характерную эмблему с надписью Skoda на передних крыльях.

Компания Skoda опубликовала эскизы, раскрывающие дизайн новой модели Slavia для индийского рынка. Седан относится к сегменту субкомпактов, особенно популярному в этой стране. Официальная премьера новинки состоится уже в этом месяце, сообщает пресс-служба Skoda.

Производство седана Slavia будет локализовано на заводе в Пуне, где уже выпускается кроссовер Kushaq, который дебютировал в начале 2021 года. Новинка дополнит линейку востребованных в этой стране моделей Octavia и Superb. Как заявил бренд-директор Skoda Auto в Индии Зак Холлис, в компании ожидают увеличения объемов продаж в Индии, и модель Slavia будет играть ключевую роль в достижении этой цели.

Напомним, Skoda Auto отвечает за всю деятельность концерна Volkswagen Group на индийском рынке и, в частности, за реализацию кампании India 2.0 по расширению модельного ряда за счет четырех новых моделей сегмента субкомпактных автомобилей – Kushaq, Slavia, а также еще двух моделей Volkswagen, которые будут представлены позднее. Все они базируются на адаптированной инженерами Skoda модульной платформе MQB для местного рынка под названием MQB-A0-IN. Локализация производства Skoda Auto в Индии достигает 95%.

В 2021 году Skoda Auto активно расширяет свою деятельность в Индии. В рамках проекта India 2.0 концерн Volkswagen Group инвестировал более 1 млрд евро в разработку четырех новых моделей (двух под брендом Skoda и еще двух – под брендом Volkswagen). В то же время Skoda Auto инвестирует в дальнейшее развитие дилерской сети в Индии. Сегодня чешская марка представлена в более чем 100 городах страны и имеет 165 точек продаж и обслуживания. Целью компании является увеличение их количества до 225-ти к концу 2022 года.

Автомобили этих и других марок можно найти и в России, в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Skoda