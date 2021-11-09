Volvo в октябре увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Volvo в октябре реализовали 991 автомобиль, что на 7,1% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2021 года продажи Volvo составили 7899 машин – на 34,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia. Как отмечается, потенциальный спрос сохраняется на очень высоком уровне, но продажи ограничены доступностью автомобилей.

Бестселлером Volvo на российском рынке в октябре стал компактный кроссовер ХС40, разошедшийся в количестве 406 единиц (рост в 3,1 раза). Второй результат по объему продаж показал среднеразмерный кроссовер ХС60, на котором остановили свой выбор 280 покупателей (-25%). На третье место вышел полноразмерный кроссовер ХС90 с показателем 216 реализованных автомобилей (-11%).

А сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Как вообще в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у шведских автомобилей? Об этом можно узнать на нашем канале Автостат ТВ, где эксперты агентства рассказывают о нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля.

Фото: Volvo