DAF начал серийное производство грузовиков нового поколения

Компания DAF начала серийное производство грузовиков нового поколения. Первый сошедший с конвейера завода в Эйндховене автомобиль – XG+ красного цвета, оснащенный 12,9-литровым двигателем PACCAR MX-13, – был передан нидерландской компании Verbeek Agra Vision, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Таким образом, DAF стал первым производителем грузовой техники, который представил абсолютно новое поколение тягачей, разработанное в соответствии с новыми требованиями ЕС в отношении массы и габаритов.

«DAF – не просто первая, а единственная компания, сделавшая это, – подчеркнул президент DAF Trucks Гарри Уолтерс. – Это значит, что наши новые магистральные тягачи – XF, XG и XG+ – станут эталоном отрасли с точки зрения экономичности, безопасности и комфорта. Улучшение этих показателей было основным мотивом решения Европейской комиссии, предоставившей участникам отрасли больше возможностей для разработки новых, более совершенных кабин. Удлинив переднюю часть на 16 см и уделив максимум внимания аэродинамике, мы смогли снизить расход топлива на 10% и примерно на столько же сократить выбросы CO2».

Стоит также отметить, что новое поколение грузовиков DAF создано на базе совершенно новой платформы, которая полностью готова для использования силовых линий будущего, разрабатываемых сейчас DAF и работающих на альтернативных источниках энергии – электричестве и водороде.

А как в нашей стране развивается рынок легковых электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: DAF