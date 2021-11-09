Honda запустила в России программу реализации автомобилей с пробегом

Компания «Хонда Мотор Рус» запустила программу Honda Approved, позволяющую приобрести технически исправный и юридически чистый автомобиль с пробегом. Реализацией программы Honda Approved занимаются официальные дилеры Honda, сообщает пресс-служба японской марки.

Все автомобили проходят юридическую, а также полную техническую проверку, соответствующую установленным японским автопроизводителем высоким стандартам качества сервисного обслуживания. В частности, дилер гарантирует, что автомобиль прошел таможенное оформление и допущен к эксплуатации на территории РФ, не находится в залоге и не числится в угоне, не подвергался конструктивным изменениям, не имеет нарушений геометрии кузова и других серьезных внутренних и внешних дефектов, не требует ремонта двигателя и коробки передач. Возраст каждого автомобиля, предлагаемого по программе Honda Approved, не старше 9 лет, пробег – не более 200 тыс. км.

Напомним, в декабре 2020-го компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2021 года российские дилеры Honda реализовали 1107 автомобилей, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Безусловным бестселлером Honda в нашей стране является кроссовер CR-V, на который приходится порядка 90% в объеме реализации марки. Также на российском рынке представлен внедорожник Honda Pilot.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у японских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Это знают эксперты агентства «АВТОСТАТ», которые рассказывают о нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля на канале Автостат ТВ.

Фото: Honda