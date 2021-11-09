ТОП-10 самых продаваемых LCV в России по итогам октября 2021 года

Самой популярной моделью в сегменте LCV по итогам октября остается «ГАЗель», чья реализация увеличилась на 13% до 4708 автомобилей. Второе место занял Ford Transit с показателем 1605 машин, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показало семейство УАЗ СГР – 1193 проданных автомобиля (-8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Спрос на ГАЗ «Соболь» вырос на 37% до 1173 машин. Далее идет фургон LADA Largus, продажи которого составили 588 единиц (-43%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 478 экземпляров, что на 68% превышает результат годичной давности. Среднеразмерные микроавтобусы и фургоны Expert нашли 197 покупателей – в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Микроавтобус Peugeot Traveller был продан в количестве 196 единиц, что на 34% выше показателя годичной давности. Реализация семейства Volkswagen Transporter/Caravelle увеличилась на 41% и составила 175 машин. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей LCV в России на этот раз микроавтобус Hyundai H-1 с показателем 163 проданных машины, что соответствует уровню прошлого года.

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Фото: ГАЗ