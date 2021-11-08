ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам октября 2021 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в октябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5088 автомобилей, что на 24% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Второе место занял кроссовер Toyota RAV4 с показателем 3540 проданных машин (-4%). Третий результат показал внедорожник Renault Duster – 2924 автомобиля, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся тиражом в 2634 экземпляра (-53%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Nissan Qashqai, чьи продажи составили 2210 машин (+9%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам октября также вошли Nissan X-Trail (2181 шт., -14%), Mitsubishi Outlander (1950 шт., -23%), УАЗ «Патриот» (1795 шт., +8%), Chery Tiggo 7 (1795 шт., рост в 3,7 раза) и Mazda CX-5 (1759 шт., +8%).

Стоит отметить, что по итогам десяти месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 58487 реализованных машин (-1%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 42265 единиц (+14%) и Renault Duster, продажи которого составили 32702 автомобиля (+34%).

Быстро узнать актуальную стоимость этих автомобилей на рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: Hyundai