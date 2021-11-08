ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам октября 2021 года

Самой продаваемой моделью в России по итогам октября остается LADA Vesta, чья реализация снизилась на 13% и составила 10261 автомобиль. Второе место заняла LADA Granta с показателем 7273 машины, что на 43% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала Kia Rio – 6983 проданных автомобиля (-24%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Спрос на седан Hyundai Solaris увеличился на 1% до 5323 машин. Лидером среди моделей SUV остается Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 5088 экземпляров (-24%).

Далее идет кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи снизились на 4% до 3540 единиц. Универсал LADA Largus выбрали 3349 покупателей – на 11% меньше, чем годом ранее. Реализация лифтбека Skoda Rapid составила 3078 автомобилей (-7%). Кроссовер Renault Duster был продан в количестве 2924 штук, что на 10% ниже показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз бизнес-седан Toyota Camry с показателем 2860 реализованных машин (+17%).

Во сколько обходится содержание этих автомобилей (и не только этих) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».