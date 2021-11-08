Продажи электромобилей в России установили новый рекорд

По итогам десяти месяцев 2021 года в России продано 845 автомобилей с электрическим приводом, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем за весь прошлый год, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель, положительная динамика продаж электромобилей способствует развитию зарядной инфраструктуры и дает возможность дистрибьюторам выводить на российский рынок не только большее количество автомобилей, но и более доступные модели. Разумеется, растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства. Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж.

«Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей. Поэтому наш Комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству», – заявил Томас Штэрцель.

Стоит отметить, что продажи «зеленых» машин в нашей стране стали активно расти с середины 2020 года. В сегменте новых эллектромобилей это отчасти связано с появлением ярких новинок, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan. Однако основной толчок для развития рынка как новых, так и подержанных электромобилей дала отмена таможенных пошлин при их ввозе на территорию ЕАЭС, куда входит и Россия.

Напомним, ранее ставка на ввоз электрокаров для юрлиц составляла 15%, а физические лица уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для покупки электромобилей. Между тем, срок действия беспошлинного режима истекает уже в конце 2021 года. Очевидно, что в случае отмены нулевых пошлин электромобили станут дороже, и ценовой разрыв относительно машин с ДВС увеличится еще сильнее, а это может серьезно подкосить спрос на «зеленый» транспорт.

Подробная информация о рынке электромобилей в России, прогнозы по его дальнейшему развитию - содержатся в маркетинговом отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».