Российский авторынок в октябре 2021 года снизился на 18%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 18,1% до 126204 машин. По итогам десяти месяцев 2021 года российский авторынок составил 1 млн 313 тыс. 579 автомобилей (+10,5%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, российский авторынок продолжил снижаться четвертый месяц подряд, и предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок. Согласно актуальному прогнозу ассоциации, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 9,8% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в октябре снизились на 31% и составили 25573 автомобиля. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 16027 машин (-24%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 13162 проданных автомобиля, что на 15% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 9165 покупателей (-36%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи увеличились на 6% и составили 8516 машин. В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли ГАЗ (5881 шт., +17%), Skoda (5590 шт., -45%), Nissan (5262 шт., -10%), Haval (4803 шт., рост в 3 раза) и Volkswagen (4714 шт., -52%).

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Фото: Hyundai