Suzuki превзошла результаты продаж в России за весь прошлый год

Российские дилеры Suzuki в октябре реализовали 656 автомобилей – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 8105 машин, что на 30% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, компания уже превысила объемы продаж за весь 2020 год (7961 шт.).

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в октябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 389 экземпляров (-33%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 увеличилась на 85% и составила 168 автомобилей. Внедорожник Suzuki Jimny в прошлом месяце выбрали 99 покупателей, что на 37% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Сузуки Мотор Рус» планирует продать в России 10 тыс. автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее. Это, по оценкам компании, позволит занять марке Suzuki 0,6% российского авторынка – лучший показатель с 2017 года. В 2022 году «Сузуки Мотор Рус» ставит перед собой цель реализовать на российском рынке 13 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что представленная стратегия «Сузуки Мотор Рус» основана на текущем модельном ряде Suzuki в России, который включает кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. Новых моделей в нашу страну компания пока привозить не планирует.

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Фото: Suzuki