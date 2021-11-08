Geely в октябре 2021 года увеличила продажи в России в 1,5 раза

Российские дилеры Geely в октябре реализовали 3002 автомобиля, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2021 года в России была продана 19653 машин китайской марки (+67%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в октябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1294 реализованных автомобиля (+51%). Второе место по популярности занял кроссовер Geely Atlas, чьи продажи снизились на 17% и составили 820 машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely новый кроссовер Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида, который поступил в продажу с 15 сентября, а по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 515 экземпляров. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долгое время являлась бестселлером Geely на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года в России ожидается новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне минувшей весной. Кроме того, компания рассматривает возможность вывода на российский рынок электромобилей Geometry C, однако решение по этому поводу может быть принято не ранее следующего года.

А какие модели можно ждать на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Geely