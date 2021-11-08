Haval в октябре 2021 года показал рекордный рост продаж в России

Российские дилеры Haval в октябре реализовали 4803 автомобиля, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это рекордные темпы роста продаж Haval за все время присутствия на российском рынке, что стало возможно, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». По итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 29856 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,3 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «ТрансТехСервис», в компании фиксируют постоянный рост продаж автомобилей Haval, и большую роль в современных дефицитных условиях играет тот факт, что машины есть в наличии.

Бестселлером Haval на российском рынке в октябре остается новый компактный кроссовер Haval Jolion с показателем 1506 проданных автомобилей. На втором месте по популярности идет кроссовер Haval F7, чья реализация увеличилась в 2,6 раза и составила 1443 машины. Замыкает тройку лидеров купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 1205 владельцев (рост в 2,3 раза).

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Это знают эксперты агентства «АВТОСТАТ». О нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля они рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Haval