Петербургский завод Nissan с ноября 2021 года увеличивает объем производства на 20%

Петербургский завод Nissan в связи с восстановлением рынка и ростом продаж автомобилей с ноября 2021 переходит на двухсменный режим работы. Эта запланированная и объявленная еще летом мера позволит увеличить объем производимых автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano – до 20%, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Предприятие будет работать пять дней в неделю с двумя восьмичасовыми рабочими сменами. В связи с введением второй производственной смены в штат завода уже набрано дополнительно 300 сотрудников, в результате чего на предприятии сейчас трудится 1926 человек.

По итогам девяти месяцев 2021 года петербургский завод Nissan выпустил 30526 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства отчасти обусловлен остановкой конвейера в апреле 2020 года из-за шатдауна.

Бестселлером Nissan на российском рынке в январе-сентябре остается кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 13886 штук (-15%). Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 12816 реализованных машин (-9%). Флагманский кроссовер Nissan Murano разошелся тиражом 1846 экземпляров, что на 13% ниже результата годичной давности.

Кроме того, за девять месяцев 2021 года компания Nissan более чем вдвое увеличила поставки на экспорт автомобилей российского производства (в 2,2 раза – в Беларусь и в 2,2 раза – в Казахстан).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси, США началось производство внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, предназначенного для продажи в России. Первые автомобили должны поступить в салоны российских дилеров Nissan в начале 2022 года.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Nissan