СберАвто запустил программу выкупа автомобилей у частных лиц

СберАвто, сервис для покупки и продажи автомобилей онлайн , запустил программу выкупа авто у частных лиц. В настоящее время услуга доступна жителям Москвы на специальном сайте, сообщает пресс-служба компании.

Выкуп осуществляется специалистами сервиса после оценки состояния автомобиля и его рыночной стоимости. Сделка проходит в одном из отделений Сбера, владелец получает договор купли-продажи, средства перечисляются на расчетный счет. Клиенту сервиса доступна выездная диагностика и оценка автомобиля – команда экспертов приедет на осмотр в любое удобное место и проведет оценку в течение часа.

Техническое состояние авто оценивается специалистами, также проводится криминалистическая экспертиза. Оценка стоимости автомобиля производится с помощью одной из самых популярных на рынке систем для определения ликвидности и специалистами-андеррайтерами. Сделка по выкупу автомобиля от момента осмотра автомобиля до перечисления средств на расчетный счет занимает несколько часов.

На данном этапе СберАвто принимает к выкупу автомобили младше 10 лет с пробегом не более 200 тыс. километров и с левым рулем. К выкупу могут не подойти авто в аварийном состоянии или оформленные на юридическое лицо.

Выкупленные автомобили сервис будет реализовывать через партнерскую сеть. На сегодняшний день услуга доступна клиентам, проживающим в Москве, а в 2022 году планируется выход проекта на федеральный уровень.

Сколько сейчас может стоить ваш автомобиль с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».