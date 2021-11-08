Калининградский завод «Автотор» завершил модернизацию окрасочного производства с целью увеличения производительности технологического оборудования окрасочной линии на 20% до 60 тыс. кузовов в год. Проектирование и выполнение работ проводилось компанией «Durr Systems AG» (Германия) и подрядными организациями, сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе работ была увеличена производительность линии подготовки поверхности и нанесения катафорезного грунта. В частности, обеспечено сокращение времени обезжиривания и фосфатирования за счет изменения составов рабочих растворов и параметров обработки, сокращение времени нанесения катафорезного грунта за счет установки дополнительных «сухих» анодов в ванну КТФ и блока ультрафильтрации, изменение программ погружения.

Данные изменения обеспечивает дополнительную антикоррозийную защиту при нанесении катафорезного покрытия, особенно в скрытых полостях днища кузова автомобиля, что напрямую влияет на долговечность эксплуатации. При подготовке производственных мощностей к монтажу нового окрасочного оборудования был реализован комплекс инженерно-технических работ и оснащению систем автоматического управления, электроснабжения, вентиляции, воздуховодов, изменению конструктивных элементов на всех участках окрасочного производства и др.

При модернизации камер нанесения вторичного грунта, базисной эмали и лака были демонтированы вариороботы Eisenmann, которые эксплуатировались ранее, расширены камеры, усилены конструкции пола в месте установки роботов, проведен монтаж подиумов и установлен новый роботизированный комплекс нанесения грунта с системами управления. Повышенная точность выполнения операций новыми роботами обеспечивает стабильно высокие устойчивые показатели качества лакокрасочного покрытия, включая параметры равномерности нанесения ЛКП, отвечающие всем утвержденным технологическим стандартам со стороны компаний-брендодержателей.

По завершению работ по модернизации окрасочного производства выполнена многоуровневая проверка качества производственных процессов и готовых кузовов. В том числе проверка катафорезного покрытия в скрытых сечениях разорванных кузовов, измерение толщины лакокрасочного покрытия на всех моделях для каждого цвета послойно, измерение показателей качества внешнего вида (CF-фактор), оценка соблюдения гармонии цвета кузов-бампер и др. По результатам проверки достигнуты требуемые стандартом качества брендодержателя показатели. Согласно достигнутым параметрам лакокрасочного покрытия получено разрешение на использование модернизированного окрасочного комплекса для массового производства автомобилей на предприятиях АВТОТОР.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках выполнения обязательств по СПИК «Автотор» в настоящее время осуществляет реализацию проекта по строительству нового производственного корпуса. Он позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу. Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тыс. кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тыс. кузовов в год, что обеспечит дальнейший рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных красок применяться водорастворимые, что в результате окажет положительное влияние на степень экологичности предприятия. В целом, на реализацию обязательств по специальному инвестиционному контракту с Минпромторгом России и правительством Калининградской области «Автотор» инвестирует 32 млрд рублей.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai.

По итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50%. Помимо этого, в 2023 году «Автотор» планирует начать выпуск электромобилей.

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Фото: «Автотор»