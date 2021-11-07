Иномарки российской сборки: какие из них самые распространенные? | АВТОСТАТ

Иномарки российской сборки: какие из них самые распространенные?

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Kia Rio

Портрет российского автовладельца
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В России на середину 2021 года насчитывалось 12,7 млн иномарок местной сборки. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 28% от общего количества легковых автомобилей в РФ. Рассмотрим десятку наиболее распространенных моделей, производимых в нашей стране.

Возглавляет данный рейтинг Kia Rio – 939 тыс. автомобилей этого семейства (с учетом версий X и X-Line) имеют российскую сборку. Впервые производство этой модели в РФ стартовало в конце 2006 года, а непрерывно она выпускается у нас с середины 2011-го.

Второе место в этом рейтинге занимает другой «кореец» – Hyundai Solaris, результат которого составил 873 тыс. единиц. В нашей стране автомобили данного семейства выпускаются с 2010 года – фактически с момента своего появления на свет.

Hyundai Solaris

Обе корейские модели в настоящее время комплектуются моторами объемом 1,4 или 1,6 л (мощностью 100 и 123 л.с. соответственно), которые работают в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической КП. Их минимальная стоимость составляет 964 900 (Kia Rio) и 890 000 (Hyundai Solaris) рублей.

Тройку лидеров парка отечественных иномарок замыкает Renault Logan с показателем 755 тыс. экземпляров (с учетом версии Stepway). Производство этого седана стартовало у нас еще в 2005 году. Сегодня французскую модель можно приобрести за сумму от 734 тыс. рублей. На выбор предлагаются три мотора объемом 1,6 л (82, 102 и 113 л.с.) и три коробки передач («механика», «автомат» и вариатор).

Renault Logan

Кроме них, в ТОП-10 самых распространенных иномарок локальной сборки в РФ вошли: Ford Focus (654 тыс. шт.), Chevrolet Niva (649 тыс. шт.), Volkswagen Polo (566 тыс. шт.), Renault Duster (455 тыс. шт.), Renault Sandero (375 тыс. шт.), Skoda Octavia (332 тыс. шт.) и Hyundai Creta (315 тыс. шт.). При этом, кроме Ford Focus и Chevrolet Niva, остальные 8 моделей по-прежнему производятся на территории РФ.

Что касается других иномарок российской сборки, то их численность составляет менее 300 тыс. единиц. Найти их (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: сайты автопроизводителей

Источник: АВТОСТАТ

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