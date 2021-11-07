Иномарки российской сборки: какие из них самые распространенные?

В России на середину 2021 года насчитывалось 12,7 млн иномарок местной сборки. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 28% от общего количества легковых автомобилей в РФ. Рассмотрим десятку наиболее распространенных моделей, производимых в нашей стране.

Возглавляет данный рейтинг Kia Rio – 939 тыс. автомобилей этого семейства (с учетом версий X и X-Line) имеют российскую сборку. Впервые производство этой модели в РФ стартовало в конце 2006 года, а непрерывно она выпускается у нас с середины 2011-го.

Второе место в этом рейтинге занимает другой «кореец» – Hyundai Solaris, результат которого составил 873 тыс. единиц. В нашей стране автомобили данного семейства выпускаются с 2010 года – фактически с момента своего появления на свет.