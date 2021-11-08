Стало известно, сколько автомобилей Hyundai продается онлайн | АВТОСТАТ

Стало известно, сколько автомобилей Hyundai продается онлайн

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Стало известно, сколько автомобилей Hyundai продается онлайн

Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей
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В компании Hyundai рассказали, сколько машин корейской марки было реализовано через фирменную онлайн-платформу. Так, в октябре 2021 года 367 автомобилей Hyundai было куплено полностью онлайн, а за 10 месяцев этот показатель составил 3720 единиц, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Таким образом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в октябре на долю онлайн-продаж пришлось 2,8% от общего количества реализованных автомобилей Hyundai (подробности – здесь). По итогам 10 месяцев их доля составила 2,6%.

Напомним, что фирменная платформа онлайн-продаж Hyundai была запущена компанией в конце прошлого года. Она позволяет пройти весь цикл покупки нового автомобиля Hyundai в онлайн-режиме, включая полную оплату с помощью банковской карты, страхование (КАСКО, ОСАГО) и кредитование (в случае необходимости).

Более подробная информация о нюансах покупки автомобилей онлайн содержится в маркетинговом отчете «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: скриншот с сайта hyundai.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: онлайн продажиhyundai

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