Стало известно, сколько автомобилей Hyundai продается онлайн

В компании Hyundai рассказали, сколько машин корейской марки было реализовано через фирменную онлайн-платформу. Так, в октябре 2021 года 367 автомобилей Hyundai было куплено полностью онлайн, а за 10 месяцев этот показатель составил 3720 единиц, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Таким образом, как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в октябре на долю онлайн-продаж пришлось 2,8% от общего количества реализованных автомобилей Hyundai (подробности – здесь). По итогам 10 месяцев их доля составила 2,6%.

Напомним, что фирменная платформа онлайн-продаж Hyundai была запущена компанией в конце прошлого года. Она позволяет пройти весь цикл покупки нового автомобиля Hyundai в онлайн-режиме, включая полную оплату с помощью банковской карты, страхование (КАСКО, ОСАГО) и кредитование (в случае необходимости).

Более подробная информация о нюансах покупки автомобилей онлайн содержится в маркетинговом отчете «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: скриншот с сайта hyundai.ru