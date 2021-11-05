LADA Vesta третий месяц подряд лидирует на российском рынке

Третий месяц подряд самым продаваемым автомобилем в России является LADA Vesta. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги продаж бестселлеров российского рынка в октябре.

Напомним, что тройку самых популярных автомобилей в России образуют LADA Granta, LADA Vesta и Kia Rio (по данным АЕБ за 9 месяцев). В октябре продажи этих моделей, по официальной информации производителей, составили: LADA Vesta – 10 261 шт., LADA Granta – 7 273 шт., Kia Rio – 6 983 шт.

О своих продажах отчитался и Hyundai, бестселлеры которого (Solaris и Creta) в октябре были реализованы в меньшем количестве (5 323 и 5 088 шт. соответственно). Лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid продаются примерно в таких же объемах, поэтому не могут помешать лидерам. К тому же в начале октября компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о снижении объемов производства на своих заводах в ближайшие месяцы.

Таким образом, можно с уверенностью сообщить, что самой продаваемой моделью в России по итогам октября стала LADA Vesta. Причем она сохраняет это звание уже три месяца подряд – начиная с августа. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», лидерство «Весты» во многом связано с глобальным дефицитом микрочипов, из-за которого АВТОВАЗ периодически останавливает производство на своей тольяттинской площадке, где выпускается «Гранта». При этом Vesta собирается в Ижевске, а остановок производства там в последние месяцы не было.

Впрочем, если рассматривать итоги 10 месяцев 2021 года, то лидирует здесь LADA Granta, объем реализации которой за этот период составил 98 259 единиц. LADA Vesta находится на втором месте – ее продажи достигли 93 121 экземпляра. На третьей позиции – Kia Rio (70 203 шт.). В ТОП-5 также попадают две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris (58 487 и 54 163 шт. соответственно).

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Фото: АВТОВАЗ