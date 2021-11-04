Компания Hyundai показала тизеры нового концепта – электрокроссовера SEVEN

Стали известны детали экстерьера и интерьера концептуального электрического кроссовера Hyundai SEVEN. Корейский автопроизводитель представил его тизеры, которые позволяют предположить, как в целом будет выглядеть новинка. Сам же концепт будет официально представлен журналистам 17 ноября на автосалоне AutoMobility LA в Лос-Анджелесе, в том числе и в рамках онлайн-трансляции. А с 19 по 28 ноября он будет доступен широкой публике, сообщает пресс-служба Hyundai.

Концепт-кар Hyundai SEVEN призван стать прообразом новой модели SUV, которая в будущем займет свое место в линейке электромобилей IONIQ. Кроме этого, он позволяет судить о том, как дальше будут развиваться дизайн и технологические инновации Hyundai в эпоху всеобщей электрической мобильности.

На представленных тизерах видны обтекаемые формы и фрагменты архитектуры салона, включающего элементы роскоши. К примеру, световая оптика концепта SEVEN выстроена с использованием «Параметрических Пикселей» («Parametric Pixels»). Это сочетание «цифрового с аналоговым» и присуще элементам дизайна моделей IONIQ.

Интерьер электрокроссовера Hyundai SEVEN тоже вобрал в себя принципы, заложенные при создании модели IONIQ 5. Помимо того, что салон напоминает роскошную зону отдыха с индивидуальной атмосферой, он выполнен из экологичных материалов, которые не должны наносить вреда окружающей среде.