Российские продажи Kia в октябре упали на четверть

В октябре российские дилеры Kia реализовали 16 027 автомобилей – это на 24% меньше, чем год назад. Суммарный объем продаже по итогам 10 месяцев 2021 года составил 175 756 автомобилей, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia остается самым популярным иностранным брендом в России, а его рыночная доля, по собственной оценке, составила 12,3%.

Как сообщает пресс-служба компании, первое место по продажам в российской линейке Kia сохраняет семейство Rio. В прошлом месяце дилеры марки реализовали 6 983 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-25%). Следом идет бизнес-седан Kia K5 с результатом 2 270 проданных автомобилей (+10%). Замыкает первую тройку кроссовер Sportage, октябрьский тираж которого составил 1 692 экземпляра (-36%).

На четвертую строчку вернулся кроссовер Seltos, продажи которого в октябре составили 1 214 автомобилей (-18%). В ТОП-5 самых продаваемых моделей Kia вошел и седан Cerato, который с сентября предлагается в обновленной версии. В прошлом месяце клиентам было передано 1 047 таких автомобилей (-26%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 15 ноября в России стартуют продажи обновленного семейства Ceed, которое представлено на нашем рынке хэтчбеком Ceed, универсалом Ceed SW, а также купе-кроссовером XCeed.

По состоянию на 3 ноября 2021 года дилерская сеть Kia в России насчитывает 200 дилерских центров в 101 городе страны. Уточнить их список можно на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia