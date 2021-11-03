Более 500 кроссоверов Nissan Terrano попали под отзыв в России

Компания Nissan объявляет об отзыве 514 кроссоверов Terrano в нашей стране. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзывная кампания затронет автомобили, произведенные с 22 октября по 26 ноября 2020 года.

В качестве причины отзыва называется возможность возникновения коррозии на поверхности, где указан номер двигателя. Это произошло из-за того, что во время сборочного процесса двигателя Nissan Terrano в указанный период наклейку, наносимую на номер мотора, могли не установить или же поставить не на специально отведенную для этого область. Такая ситуация грозит обернуться появлениям коррозии на номере двигателя и впоследствии невозможностью его считывания.

На всех кроссоверах Nissan Terrano, которые попали под отзыв, будет произведена проверка и, при необходимости, установка наклейки номера двигателя. Дилеры японского производителя известят владельцев таких автомобилей о необходимости проведения соответствующих работ в рамках отзывной кампании. Данные работы будут осуществляться бесплатно.

За 9 месяцев 2021 года в России было реализовано 7244 кроссовера Nissan Terrano (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 9% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Полный список дилеров Nissan (не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Nissan