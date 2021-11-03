На рынок вышел Haval Monster - в рублевом эквиваленте «от 1,5 млн» | АВТОСТАТ

На рынок вышел Haval Monster - в рублевом эквиваленте «от 1,5 млн»

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На рынок вышел Haval Monster - в рублевом эквиваленте «от 1,5 млн рублей»

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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В декабре на российском рынке обещан старт китайского Changan UNI-K. До выхода еще целый месяц, зато стало известно, что другой китайский бренд уже фактически подготовил для этой новинки конкурента - Haval Monster.

Запустят ли и этого вполне симпатичного «монстра» на рынок нашей страны - пока не известно, но давайте вместе оценим его возможности, а заодно прикинем шансы модели стать конкурентом для Changan UNI-K и для наших отечественных кроссоверов, тем более, что в Китае на Haval Monster уже принимают заказы, цены обозначены, и значит можно при желании легко перевести юани в рубли. Итак, сегодня в Китае на выбор предлагается шесть модификаций Monster, стоимость которых варьируется в диапазоне от 132 000 до 169 000 юаней (примерно 1,455 - 1,862 млн рублей).

В экстерьере автомобиля присутствует оригинальная решетка радиатора с 3D-эффектом, декоративные вставки контрастного цвета спереди, сзади и по бокам, в содружестве с выштамповкой подчеркивающие спортивный стиль кузова, узкие передние светодиодные фонари, опять же подчеркнутые контрастной линией, оригинальная форма задней оптики - в виде ломаных треугольников, ручки дверей выдвижные. Автомобиль обладает следующими габаритами: длина - 4780 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1675 мм, колесная база - 2800 мм.

На рынок вышел Haval Monster - в рублевом эквиваленте «от 1,5 млн»

Интерьер отличается минимализмом, лаконичностью и даже некоторой рубленностью и грубостью линий. Приборная панель выглядит как сдвоенный монитор на центральной консоли (12,3 и 14,6 дюйма). Рулевое многофункциональное колесо позволяет видеть данные монитора, а кнопки, встроенные в рулевые перехваты, помогают водителю подстроить управление функциями под себя.

 

На рынок вышел Haval Monster - в рублевом эквиваленте «от 1,5 млн»

Широкая панель между сиденьем пилота и пассажирским креслом функционально разделена пополам. Первая часть представляет собой металлическую накладку, не позволяющую видеть привычные нам трансмиссионные рычаги-джойстики (вероятно, управление вынесено на подрулевой рычажок), вторая - обшита кожей и очевидно, имеет функции ящика для мелочей. Контрастная прострочка сидений - в продолжении темы контрастных линий на кузове.

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Двигателей пока предлагается два - 1,5-литровый турбированный (184 л.с.) и 2-литровый (224 л.с.), в комплекте к ним идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Позже должен появиться гибридный двигатель.  

Фото: Аutoreview.ru; Cenyavto.com

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиновинкиsuvкитайские автомобиликроссоверыhaval

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