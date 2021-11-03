На рынок вышел Haval Monster - в рублевом эквиваленте «от 1,5 млн»

В декабре на российском рынке обещан старт китайского Changan UNI-K. До выхода еще целый месяц, зато стало известно, что другой китайский бренд уже фактически подготовил для этой новинки конкурента - Haval Monster.

Запустят ли и этого вполне симпатичного «монстра» на рынок нашей страны - пока не известно, но давайте вместе оценим его возможности, а заодно прикинем шансы модели стать конкурентом для Changan UNI-K и для наших отечественных кроссоверов, тем более, что в Китае на Haval Monster уже принимают заказы, цены обозначены, и значит можно при желании легко перевести юани в рубли. Итак, сегодня в Китае на выбор предлагается шесть модификаций Monster, стоимость которых варьируется в диапазоне от 132 000 до 169 000 юаней (примерно 1,455 - 1,862 млн рублей).

В экстерьере автомобиля присутствует оригинальная решетка радиатора с 3D-эффектом, декоративные вставки контрастного цвета спереди, сзади и по бокам, в содружестве с выштамповкой подчеркивающие спортивный стиль кузова, узкие передние светодиодные фонари, опять же подчеркнутые контрастной линией, оригинальная форма задней оптики - в виде ломаных треугольников, ручки дверей выдвижные. Автомобиль обладает следующими габаритами: длина - 4780 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1675 мм, колесная база - 2800 мм.