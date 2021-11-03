Продажи автомобилей LADA в октябре упали на 31%

АВТОВАЗ в октябре 2021 года реализовал на российском рынке 25 573 автомобиля LADA – это на 31% меньше, чем год назад. По итогам же 10 месяцев российские дилеры LADA продали 294 422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, отечественный бренд сохраняет лидерство на авторынке РФ.

Бестселлером марки LADA в октябре стало семейство Vesta, реализация автомобилей которого составила 10 261 экземпляр. Этот показатель на 13% меньше, чем за тот же месяц 2020-го. Второй результат показала LADA Granta – 7 273 проданных машины (-43%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа оказывается семейство LADA Largus с показателем 3 937 реализованных автомобилей (-18%).

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ