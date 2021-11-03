Флагманский седан Audi А8 прошел процедуру обновления

На днях немецкий бренд представил обновленный бизнес-седан Audi А8 в длиннобазной версии и топовой комплектации Horch для китайского рынка. Теперь же компания раскрыла всю гамму модификаций для этой модели и рассказала обо всех нововведениях. Как пишет издание «Авторевю», продажи новинки начнутся в Европе уже в декабре, а до нашей страны обновленный Audi A8 доберется ближе к лету 2022 года.

Основное отличие рестайлинговой модели от предшественника – это фары, которые поменяли как форму (получили дополнительные уголки снизу), так и «содержание». Вместо матричных светодиодов в них теперь используются новые прожекторы с подвижными микрозеркалами (по 1,3 млн в каждой фаре). Такие фары лучше подсвечивают дорогу и обочину, не слепя при этом встречных водителей, и даже могут «рисовать» навигационные подсказки прямо на трассе.

Задняя оптика также получила новую «начинку»: органические светодиоды (OLED), которые используются здесь, дают более ровный и яркий свет. Еще одна новая опция – включение всех секций фонарей для лучшей видимости, если другая машина приблизилась к Audi A8 ближе, чем на два метра. Дизайнеры поработали над бамперами и решеткой радиатора, которая стала шире и получила новый рисунок. Кроме того, для Audi A8 впервые стал доступен стайлинг-пакет S line. Автомобиль в такой конфигурации оснащается бамперами и решеткой в стиле самой мощной версии Audi S8. За дополнительную плату можно заказать расширенный хромированный декор или «черный пакет».