Флагманский седан Audi А8 прошел процедуру обновления

На днях немецкий бренд представил обновленный бизнес-седан Audi А8 в длиннобазной версии и топовой комплектации Horch для китайского рынка. Теперь же компания раскрыла всю гамму модификаций для этой модели и рассказала обо всех нововведениях. Как пишет издание «Авторевю», продажи новинки начнутся в Европе уже в декабре, а до нашей страны обновленный Audi A8 доберется ближе к лету 2022 года.
Основное отличие рестайлинговой модели от предшественника – это фары, которые поменяли как форму (получили дополнительные уголки снизу), так и «содержание». Вместо матричных светодиодов в них теперь используются новые прожекторы с подвижными микрозеркалами (по 1,3 млн в каждой фаре). Такие фары лучше подсвечивают дорогу и обочину, не слепя при этом встречных водителей, и даже могут «рисовать» навигационные подсказки прямо на трассе.
Задняя оптика также получила новую «начинку»: органические светодиоды (OLED), которые используются здесь, дают более ровный и яркий свет. Еще одна новая опция – включение всех секций фонарей для лучшей видимости, если другая машина приблизилась к Audi A8 ближе, чем на два метра.
Дизайнеры поработали над бамперами и решеткой радиатора, которая стала шире и получила новый рисунок. Кроме того, для Audi A8 впервые стал доступен стайлинг-пакет S line. Автомобиль в такой конфигурации оснащается бамперами и решеткой в стиле самой мощной версии Audi S8. За дополнительную плату можно заказать расширенный хромированный декор или «черный пакет».
А вот внутри все осталось по-прежнему, за исключением медиасистемы нового поколения MIB3, которая получила расширенный функционал. Кроме того, задним пассажирам теперь также предлагаются новые дисплеи медиасистемы диагональю 10,1 дюйма стандарта Full HD.
Перечень силовых агрегатов остался прежним, но дополнился подзаряжаемой гибридной версией A8 60 TFSI, мощность которой выросла с 449 до 462 л.с. Все модификации имеют восьмиступенчатый «автомат», постоянный полный привод quattro и 48-вольтовый стартер-генератор.
Стоимость нового Audi A8 в Германии начинается от 99 500 евро. В России сегодня представлен седан А8 стоимостью от 8 051 000 руб., а его длиннобазная версия предлагается к продаже за 8 890 000 руб.
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Фото: NetCarShow.com