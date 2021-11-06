Литовский авторынок падает четвертый месяц подряд

В октябре на литовском рынке дебютировали самый маленький кроссовер Toyota - Yaris Cross, электрокар BMW iX и Dacia Spring, который на данный момент стал самым дешевым электромобилем в стране. Также здесь впервые был зарегистрирован спорткар в стиле ретро Morgan Plus Six. Однако, несмотря на появление новинок, в целом ситуация на этом рынке не выглядит оптимистичной: он падает четвертый месяц подряд, начиная с июля.

Так, в октябре в Литве зарегистрировано 1793 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), это на 51,7% меньше, чем в октябре 2020 года. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра». В качестве основной причины такого падения рынка называют нехватку полупроводников, что отражается на поставках автомобилей.

При этом отметим, что рынок легковых автомобилей в октябре снизился на 54,3% до 1565 шт., а легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 22,2% до 228 шт. В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей лидировал бренд Toyota с показателем 313 экземпляров, на втором месте - Volkswagen (185 шт.), на третьем - Peugeot (133 шт.). Из премиальных марок лидеров стала BMW (64 шт.).

В модельном рейтинге октября лучшим был кроссовер Toyota RAV4, реализованный в количестве 120 экземпляров - кстати, в Литве он уже доступен в гибридной версии. За ним следует Fiat Panda (58 шт.), а замыкает ТОП-3 Peugeot 2008 (56 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей лидировал Fiat Ducato с показателем 55 проданных экземпляров.

В целом за 10 месяцев 2021 года на литовском авторынке реализовано 30 887 новых легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем за январь - октябрь 2020 года (34 295 шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно и в России - в салонах проверенных дилеров.

Фото: Toyota Lietuva