В легковой линейке УАЗа не осталось моделей дешевле 1 миллиона рублей

С 1 ноября Ульяновский автозавод обновил прайсы для всех своих моделей из пассажирской линейки. Как выяснили эксперты «Цена Авто» по результатам проведенного мониторинга, прибавка в зависимости от модели и комплектации варьировалась от 35 000 до 50 000 руб.

Таким образом, самая доступная модель в линейке, внедорожник УАЗ «Хантер», в своей базовой комплектации превысил порог в 1 миллион и сейчас предлагается к продаже от 1 007 000 руб. Для бестселлера марки – внедорожника УАЗ «Патриот» – минимальная рекомендованная производителем цена начинается от 1 134 000 руб., а для модели УАЗ «Пикап» – от 1 159 000 руб.

Напомним, что это уже третье за осень повышение стоимости «уазиков» – в октябре прибавка по всему модельному ряду варьировалась от 20 000 до 50 000 руб., а в сентябре составила 25 000 руб.

Что же касается продаж, то по итогам 9 месяцев 2021 года в нашей стране было продано 22 147 легковых автомобилей и LCV марки «УАЗ», что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,8% против 2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Насколько хорошо сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у автомобилей «УАЗ»? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Ответ на этот вопрос знают эксперты агентства «АВТОСТАТ». О нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля они рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: УАЗ