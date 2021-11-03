Компания Tesla объявила две отзывных кампании - почти для 15 тысяч электрокаров

Tesla сообщила о двух отзывных кампаниях. Первая затрагивает 2822 электромобиля Model 3 и Model Y из-за дефекта, который способен негативно повлиять на работу передней подвески. Объявлено, что неполадка затрагивает седаны 2019 - 2021 модельного года и кроссоверы 2020 - 2021 годов сборки.

Как пишет 3D news, причиной отзыва тысяч электромобилей стал... человеческий фактор. Во время сборки авто детали крепежа подвески не были затянуты должным образом, что может вызвать проблему в поперечных рычагах передней подвески. Заявлено, что в процессе эксплуатации они могут ослабнуть, что в конечном счете повлияет на управляемость электромобиля.

Вторая отзывная кампания связана с еще большим количеством автомобилей. Здесь речь уже идет о сбое в программном обеспечении системы экстренного торможения. При закачке информации в автопилот попала ошибка, и теперь есть риск, что автомобиль во время движения может получить ложный сигнал и резко остановиться. Speedme сообщает, что сервисная кампания коснется 11 704 электромобилей Model S (лифтбек), Model X (большой кроссовер), Model 3 (седан) и Model Y (компактный кроссовер). И хотя эта отзывная кампания должна затронуть только партию электрокаров, проданных в США, логика подсказывает, что некоторые из них могли попасть и на другие рынки, уже при перепродаже.

Какова ситуация с покупкой электрокаров на российском рынке, перспективы его дальнейшего развития, география, ТОП наиболее популярных марок и моделей - вся эта информация есть в отчете «Электрокары и гибрилы в России», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».