Российские продажи Hyundai в октябре снизились на 15%

Дилеры Hyundai в России по итогам октября 2021 года реализовали 13 162 автомобиля – на 15% меньше, чем год назад. По итогам 10 месяцев продажи Hyundai в нашей стране составили 145 345 машин (+12%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в октябре снова стал седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 1% до 5 323 автомобилей. На втором месте по популярности идет кроссовер Hyundai Creta с показателем 5 088 проданных экземпляров (-24%). Кроссовер Hyundai Tucson сменивший поколение в конце весны, по итогам прошлого месяца разошелся тиражом в 1 542 единицы (-40%).

Далее следует обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе, продажи которого выросли на 64% до 554 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз седан Sonata, чей результат составил 316 реализованных машин (+2%). Что касается остальных моделей, то объемы их продаж в октябре были следующими: H-1 – 163 шт.; Elantra – 123 шт.; Palisade – 53 шт.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Hyundai