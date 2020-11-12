Состояние общественного транспорта Минтранс РФ считает критическим

Состояние подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта достигло критического состояния в силу длительного недоинвестирования. Более 70% транспортных средств, а именно автобусов, трамваев и троллейбусов, находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования. Свыше 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автотранспорта... Такие цифры приведены в пояснительной записке Минтранса РФ, приложенной к проекту Постановления на портале нормативных правовых актов.

Как пояснили "Известиям" в Минтрансе, проект данного постановления подготовлен с целью реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие городского электротранспорта, а также на обеспечение финансирования таких инициатив. При этом в ведомстве помнят, что на программу обновления общественного транспорта в стране в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» из госбюджета выделено 14,11 млрд рублей. Кроме того, регионам РФ до 2023 года будут предоставлены бюджетные кредиты на 500 млрд рублей, часть из которых предусматривает обновление общественного транспорта и полную модернизацию его инфраструктуры. Однако министерство считает, что потребности регионов гораздо выше.

Любопытно, что год назад проблема всплывала не менее остро. Минтранс и ВЭБ.РФ в прошлом году по поручению президента разрабатывали проект программы модернизации пассажирского транспорта до 2030 года, но там основной объем господдержки в этом сегменте был смещен на период 2025 - 2030 гг. Об этом писали "Ведомости". А еще говорилось, что c 2025 года бюджетный лимит на закупку нового транспорта в регионах увеличится только до 26,4 млрд руб. в год. И это при том, что спрос регионов на закупку новой техники в два, а то и в три раза больше. Привлекать сюда частных инвесторов не особенно получается, потому что эти проекты, как правило, не окупаются. Обновлять парк в регионах получается только с участием федеральных средств.

Конечно, в Москве ситуация совершенно иная... Там хватает ресурсов, чтобы активно развивать экологически чистый транспорт, обновлять подвижной состав, внедряется множество IT-инноваций, улучшающих качество обслуживания пассажиров.

P.S. По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" только в автобусном парке нашей страны 7,5% (31 тыс. из 411 тыс. шт.) находится в возрасте 35 лет и выше.