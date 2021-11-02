Skoda Auto возобновила производство в Чехии после простоя

На большинстве производственных линий предприятий Skoda в Чехии возобновилась работа. Причиной почти двухнедельной остановки был дефицит электронных компонентов, из-за которых руководство компании прогнозирует, что не досчитается по году примерно 250 тысяч машин.

Тем не менее, в компании оптимистично смотрят в будущее и вчера, 1 ноября, подводя итоги работы за три квартала 2021 года, подчеркнули, что смогли получить операционную прибыль в размере 900 миллионов евро по состоянию на конец сентября. Выручка от продаж Skoda Auto за первые три квартала 2021 года достигла 13,329 млрд евро, а рентабельность продаж составила 6,8%.

«Начиная с третьего квартала нехватка полупроводников и ограниченная доступность запчастей из-за узких мест в автомобильных цепочках поставок стали серьезным препятствием для уверенной траектории роста Skoda Auto, - заявил Кристиан Шенк, новый член правления по финансам чешской компании. - Несмотря на высокий спрос и высокий объем невыполненных заказов на наши успешные продукты, нам пришлось сократить производство. Однако на этом фоне мы почти удвоили нашу операционную прибыль за первые три квартала по сравнению с предыдущим годом благодаря последовательному управлению ассортиментом продукции и строгому сокращению затрат... Вместе с чешским правительством, нашим социальным партнером KOVO и Volkswagen Group мы неустанно работаем над мерами по преодолению кризиса полупроводников и сохранению рабочих мест в Skoda Auto и у наших поставщиков в долгосрочной перспективе».

«Из-за нехватки полупроводников чешский производитель автомобилей в ближайшие недели значительно сократит свое производство, - подтвердил и Мартин Ян, член правления Skoda Auto по продажам и маркетингу. - Компания ожидает, что ситуация с поставками полупроводников стабилизируется в четвертом квартале 2021 года и далее, а затем постепенно ослабнет во второй половине 2022 года».

Между тем, что касается России, то на данный момент, судя по отчету, представленному Skoda, в нашу страну чешский производитель за первые три квартала нынешнего года поставил 72 600 автомобилей, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (с января по сентябрь 2020 года было 65 200 автомобилей).

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Фото: Skoda Auto