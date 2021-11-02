Audi в России расширила программу сертифицированных автомобилей с пробегом до 8 лет

С 1 ноября компания Audi Poccия расширила действие своей программы Audi с пробегом :plus, увеличив возраст сертифицированных автомобилей, которые могут рассчитывать на техническую поддержку со стороны официальных дилеров бренда, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Постгарантийную поддержку с покрытием «Самые дорогостоящие узлы и детали» и круглосуточную программу помощи на дорогах теперь распространили на автомобили Audi возрастом от 5 до 8 лет и с пробегом до 150 000 км. Срок действия такой поддержки составляет 12 месяцев или 25 000 км. Суть программы в том, что в случае механической или электромеханической неисправности двигателя, коробки передач, трансмиссии вашего сертифицированного автомобиля - владелец может рассчитывать на ремонт или замену оригинальной запчасти. Причем - в любом официальном дилерском центре Audi на территории России, Белоруссии, Казахстана и стран Европейского Союза.

Это сделано для того, чтобы возраст автомобиля не останавливал клиентов, которые хотят купить Audi с пробегом, но боятся поломок и последующих серьезных вложений. Производитель готов взять эти риски на себя - при одном условии: клиент покупает машину с пробегом не на рынке с сомнительной историей владения и скрытыми дефектами, а в дилерском центре Audi, где каждый автомобиль имеет сервисную книжку, с указанием всех проверок и фактов обращения и каждый б/у автомобиль перед продажей обязательно проходит полную диагностику (по 110 пунктам, включающим все основные узлы и механизмы).

При этом, как и при выборе нового автомобиля, клиенту разрешено пройти тест-драйв - короткий (на территории дилерского центра) или полноценный по дорогам общего пользования (на демонстрационном автомобиле такой же модели).

Кстати, увеличенный срок программы - это еще и поддержка рынку новых автомобилей. Потому что, покупая новый автомобиль, вы будете уверены: когда наступит время его поменять, наличие программы поддержки скажется и на сохранении остаточной стоимости.

Во сколько обходится содержание Audi – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Audi