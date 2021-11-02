Доля SUV на российском рынке превысила 50%

С января по сентябрь нынешнего года в России было продано почти 587 тысяч новых кроссоверов и внедорожников (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 50,2% от общего объема реализации легковых автомобилей в стране.

Таким образом, каждый второй проданный за 9 месяцев автомобиль относится к сегменту SUV. Причем такая ситуация на нашем рынке наблюдается в течение всего года. Так, по итогам 1 квартала доля кроссоверов и внедорожников составляла 50,4%, в 1 полугодии она снизилась до 49,2%, а теперь, за 9 месяцев, снова преодолела 50%-ный рубеж.

По всей видимости, в целом за 2021 год этот показатель тоже будет находиться на отметке 50%. Дело в том, что на российском рынке представлен довольно широкий модельный ряд SUV, в том числе относительно недорогих, таких как Hyundai Creta, LADA Niva, Renault Duster. Именно эти модели входят в тройку самых продаваемых в своем сегменте.

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Фото: Renault