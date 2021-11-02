«АГАТ» решил выйти в Сибирь и дополнить портфель несколькими премиум-брендами

Краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» не стал выкупать салоны красноярской ГК «ББР-Авто», как об этом объявлялось в официальном релизе (в августе 2021 года). Завершить сделку стороны планировали в сентябре, однако, по данным издания «Континент Сибирь», так и не смогли договориться. Но вот теперь на «ББР-Авто» нашелся новый покупатель. Напомним, что холдинг «ББР-Авто» представлял в Сибири такие бренды, как Bentley, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo.

Сейчас интерес к покупке проявила нижегородская ГК «АГАТ». По выписке из ЕГРЮЛ, на которую ссылается «Континент Сибирь», учредителями двух юрлиц группы «ББР-Авто» (по брендам Bentley, Jaguar, Land Rover) становятся владельцы ООО «АГАТ АВТО» Алексей Мамочкин (73,5%), Алексей Маковей (17%) и Галина Бородина (9,5%). Что же касается Porsche и Volvo - по ним решение может быть принято до конца нынешнего года.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на конец октября в ГК «АГАТ» числилось 39 дилерских центров, специализирующихся на продаже и обслуживанию легковых автомобилей - в 13 городах России. В портфеле холдинга были как массовые бренды (LADA, KIA, Hyundai, Renault, Toyota, Skoda, Haval, Great Wall, Chery, Geely), так и премиальные (Lexus, Infiniti).

Полный список дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: ББР-Авто